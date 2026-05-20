НовостиОбщество20 мая 2026 7:02

Приложение "Радар.НФ" скачали почти 33 тысячи жителей Ярославской области

С его помощью можно сообщать о подозрительных объектах
Полина ВАЧНАДЗЕ
При помощи приложения "Радар. НФ" можно сообщать о подозрительных объектах. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Почти 33 тысячи жителей Ярославской области скачали приложение "Радар.НФ". С его помощью можно сообщать спецслужбам о беспилотниках и других замеченных подозрительных объектах. Приложение работает, даже если отключен интернет.

Под утро 19 мая Ярославль вновь подвергся вражеской атаке. Как сообщил глава региона, большинство БПЛА были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Обошлось без пострадавших.

Если вы обнаружили фрагменты БПЛА, не подходите к ним и не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите по номеру 112.

Режим "Беспилотная опасность" продолжает действовать в регионе.

