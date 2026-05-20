Директора ярославской УК оштрафовали за затопленные подвалы, грязь и граффити

Директор управляющей компании Ярославля оштрафовали за нарушения, выявленные в шести многоквартирных домах Кировского района.
По закону, УК должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Однако при проверке шести домов на улицах Свободы, Республиканской, Суркова, Володарского и Городской Вал сотрудники прокуратуры нашли грубые недочеты.
"Допущены факты затопления подвала, аварийного состояния электрооборудования, повреждения отделочных слоев стен и ступеней, несвоевременная уборка и удаление граффити", - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
В отношении директора УК возбудили административное дело. Руководителя оштрафовали на 75 тысяч рублей.
В ведомстве уточнили, что нарушения были устранены.
