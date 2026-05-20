Продажу алкоголя ограничат в центре Ярославля в День города

В День города, который отметят 30 мая, мэрия Ярославля рекомендовала торговым точкам ограничить продажу спиртных напитков. Постановление, подписанное Артемом Молчановым, опубликовано на портале администрации.

Рекомендации касаются магазинов, которые находятся недалеко от мест празднования. Это Красная площадь, Волжский бульвар, Волжская набережная, Советский переулок, Советская площадь, Стрелка, Которосльная набережная, улицы Нахимсона, Депутатская, Первомайская, Первомайский переулок, улицы Трефолева, Комсомольская и Ушинского.

