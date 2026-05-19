Ярославна поссорилась с водителем автобуса из-за духоты

Водитель высадила пассажирку. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Скандал, о котором сообщили пользователи соцсетей, случился 18 мая в автобусе №76 около девяти вечера.

Водитель, по словам очевидцев, попросила закрыть окна в салоне автобуса, поскольку работал кондиционер. Одна из пассажирок начала возмущаться и, как говорят люди, грубо ответила водителю. Последняя обиделась – и вынесла на улицу сумку женщины, после чего пассажирке пришлось покинуть салон, а автобус уехал.

Большинство пользователей соцсетей поддержали водителя, отметив, что открытые окна мешают нормальной работе кондиционера. Кстати, судя по видеозаписи, народу было не так много, чтобы страдать от невыносимой жары.