НовостиПроисшествия19 мая 2026 15:49

Ярославна поссорилась с водителем автобуса из-за духоты

Недовольной пассажирке пришлось идти пешком
Георгий БРИНЧУК
Водитель высадила пассажирку. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Скандал, о котором сообщили пользователи соцсетей, случился 18 мая в автобусе №76 около девяти вечера.

Водитель, по словам очевидцев, попросила закрыть окна в салоне автобуса, поскольку работал кондиционер. Одна из пассажирок начала возмущаться и, как говорят люди, грубо ответила водителю. Последняя обиделась – и вынесла на улицу сумку женщины, после чего пассажирке пришлось покинуть салон, а автобус уехал.

Большинство пользователей соцсетей поддержали водителя, отметив, что открытые окна мешают нормальной работе кондиционера. Кстати, судя по видеозаписи, народу было не так много, чтобы страдать от невыносимой жары.

Телеграм-канал Жесть Ярославль

Пассажирке пришлось покинуть салон.