НовостиОбщество19 мая 2026 15:34

В Ярославской области появилась своя маленькая Голландия

Поля тюльпанов расцвели в Гаврилов-Ямском округе
Георгий БРИНЧУК
Поле тюльпанов.

Фото: Правительство Ярославской области.

Здесь заработал перспективный инвестиционный проект по выращиванию луковиц тюльпанов в открытом грунте. Закупается спецтехника, ведется проектирование современного хранилища для луковиц, а на полях расцвели первые сорта тюльпанов.

В областном правительстве напомнили, что пока значительная часть луковиц тюльпанов поставляется в Россию из-за рубежа. Новый проект позволит развивать отечественное цветоводство и обеспечивать российских производителей качественным посадочным материалом. Уже в этом году на площади три гектара здесь планируют вырастить более 8 миллионов луковиц.

Правительство Ярославской области

Поля тюльпанов расцвели в Ярославской области.