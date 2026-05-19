Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 13:16

Дачу для колючих хищников устроили в Ярославском зоопарке

В летний вольер перебрались ежики
Георгий БРИНЧУК
У колючих отменный аппетит. Фото: Ярославский зоопарк.

У колючих отменный аппетит. Фото: Ярославский зоопарк.

В лесу встретить одного из самых распространенных в наших краях зверей удается не всем. Да и не стоит слишком тесно общаться с дикими ежами: они могут быть переносчиками бешенства, с которым в наших краях не все ладно.

Зато можно полюбоваться на милых зверьков в Ярославском зоопарке. Они вышли из зимней спячки, набрались сил в зимнем домике и перебрались в летний вольер! На свежем воздухе сразу оживились: внимательно всё осмотрели, обнюхали каждый уголок и, конечно, хорошенько подкрепились.

Ярославский зоопарк

Ежики вышли из зимней спячки.