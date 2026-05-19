В Ростовском округе при пожаре погиб человек

При пожаре погиб мужчина.

Там 18 мая вспыхнул жилой дом на две семьи. На пожар выезжали, как сообщили в региональном ГУ МЧС, десять спасателей на трех машинах.

Погиб 56-летний мужчина. Огнем уничтожен дом с пристройкой на площади 126 квадратных метров. Повреждена баня на площади 12 квадратных метров.

Обстоятельства произошедшего пожара выясняют дознаватели МЧС России.

В региональном СКР дополнили, что проводится доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается табачно-тлеющее изделие.

Следователями осуществляются проверочные мероприятия, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.