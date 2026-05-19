Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 12:53

Ярославские птицеводы отправили в Китай 189 тонн куриных крыльев

За три месяца в КНР поставили 351 тонну разных частей тушек кур
Полина ВАЧНАДЗЕ
Мясо ярославских кур любят в КНР.

Мясо ярославских кур любят в КНР.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

351 тонну разных частей тушек кур отправили ярославские производители в Китай. И это только за три месяца 2026 года. Как сообщают таможенники, большую часть товаров - 189 тонн – составили куриные крылья.

Также пользуются спросом в КНР куриные плюсны от ярославских поставщиков. Эта часть птичьей ноги используется для приготовления популярных национальных блюд.

«С начала года экспортировано уже 162 тонны», - говорит начальник Владимирской таможни Павел Павлов.

В прошлом году таможенники проконтролировали вывоз в Китай более тысячи тонн куриных крыльев. Всего было экспортировано примерно 2,5 тонны разных частей куриных тушек.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен