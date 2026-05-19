Ярославские птицеводы отправили в Китай 189 тонн куриных крыльев

Мясо ярославских кур любят в КНР. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

351 тонну разных частей тушек кур отправили ярославские производители в Китай. И это только за три месяца 2026 года. Как сообщают таможенники, большую часть товаров - 189 тонн – составили куриные крылья.

Также пользуются спросом в КНР куриные плюсны от ярославских поставщиков. Эта часть птичьей ноги используется для приготовления популярных национальных блюд.

«С начала года экспортировано уже 162 тонны», - говорит начальник Владимирской таможни Павел Павлов.

В прошлом году таможенники проконтролировали вывоз в Китай более тысячи тонн куриных крыльев. Всего было экспортировано примерно 2,5 тонны разных частей куриных тушек.

