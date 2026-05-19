Ярославские власти пообещали решить проблему с водой в фан-зонах

Ярославские болельщики «Локомотива», которые следили за игрой в фан-зонах, пожаловались на нехватку воды. 19 мая, в день очередной встречи ярославской и казанской команд, синоптики обещают +30 градусов.

Ярославцы попросили власти решить проблему, потому что в такую жару находиться на улице без воды опасно для здоровья.

Как сообщает ГТРК «Ярославия» со ссылкой на мэрию города, проносить жидкости в фан-зоны запрещено в целях безопасности. Но проблему собираются решить при помощи фудтраков – там будут продавать больше напитков.

