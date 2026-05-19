Новый квартал построят в Дзержинском районе Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля построят новый квартал.

Новый жилой квартал построят в микрорайоне №13 Дзержинского района Ярославля.

«Застройка пройдет в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Это механизм, который позволяет находить инвестора для застройки жилых комплексов целыми микрорайонами, включая социальную, дорожную и инженерную инфраструктуру», - сказали в мэрии города.

Инвестор, который уже определен, после завершения строительства обязан передать в муниципальную собственность более тысячи квадратных метров жилья. В эти квартиры переедут ярославцы из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, застройщик за свой счет должен подготовить проектную и рабочую документацию для строительства двух детских садов на 220 и 175 мест, а также школы на 675 учеников.

