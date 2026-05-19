В Ростове Великом капитально отремонтируют вокзал

В Ростове Великом скоро начнется ремонт вокзала.

Капитальный ремонт вокзала в Ростове Великом начнется в конце этого года или в начале следующего. Об этом сообщил глава Ростовского округа Андрей Шатский:

«Уверен, что масштабная реконструкция вокзальной территории станет началом долгожданного обновления этого ключевого транспортного узла, открывающего ворота в знаменитый древнерусский город».

Идет ремонт железнодорожного вокзала в Угличе, который должны закончить осенью этого года. Фасаду планируют вернуть его исторический облик, восстановленный по старым фотографиям.

