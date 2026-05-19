НовостиОбщество19 мая 2026 8:37

Ярославские власти рассказали, как идет строительство поликлиники на Гоголя

В модульной поликлинике проводят внутренние работы
Полина ВАЧНАДЗЕ
В поликлинике на улице Гоголя в Ярославле ведут внутренние работы.

Фото: Правительство Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле идет к завершению строительство модульной поликлиники на улице Гоголя.

«Подрядчик закончил устройство оснований модулей: смонтированы все 176 свай, залиты монолитные ростверки и фундаментные балки. Также уложены железобетонные плиты перекрытий первого и второго этажей. Смонтировано 146 тонн металлокаркаса, установлено 119 оконных и дверных блоков, а также блочно-модульная газовая котельная с подключением к теплосетям», - сказал министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

Сети водоотведения, водо- , тепло- и электроснабжения уже проложены, установлена трансформаторная подстанция. В поликлинике идут внутренние работы, а у нее - благоустройство территории. Подрядчик делает проезды и стоянки, тротуары из плитки, газоны. После будут высажены около 70 кустарников и деревьев.

