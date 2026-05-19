Рыбинская спортсменка взяла два «золота» на соревнованиях по гиревому спорту

Две золотые медали привезла рыбинская спортсменка с международных соревнований по гиревому спорту.

Сборная России заняла первое место на международных соревнования по гиревому спорту, которые проходили в Актау в Казахстане. В составе сборной была рыбинская спортсменка Екатерина Верховцева – она завоевала две золотые медали.

В дисциплине «толчок двух 24-килограммовых гирь» Екатерина за 10 минут сделала 51 подъем, а в рывке 24 килограммов – 141 подъем.

«Золотой дубль Екатерины Верховцевой на первенстве Азии – это выдающийся триумф рыбинской школы гиревого спорта и подлинная гордость для всего нашего региона», –сказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

