НовостиСпорт19 мая 2026 7:53

Рыбинская спортсменка взяла два «золота» на соревнованиях по гиревому спорту

Международные состязания прошли в Казахстане
Полина ВАЧНАДЗЕ
Две золотые медали привезла рыбинская спортсменка с международных соревнований по гиревому спорту.

Две золотые медали привезла рыбинская спортсменка с международных соревнований по гиревому спорту.

Фото: Правительство Ярославской области.

Сборная России заняла первое место на международных соревнования по гиревому спорту, которые проходили в Актау в Казахстане. В составе сборной была рыбинская спортсменка Екатерина Верховцева – она завоевала две золотые медали.

В дисциплине «толчок двух 24-килограммовых гирь» Екатерина за 10 минут сделала 51 подъем, а в рывке 24 килограммов – 141 подъем.

«Золотой дубль Екатерины Верховцевой на первенстве Азии – это выдающийся триумф рыбинской школы гиревого спорта и подлинная гордость для всего нашего региона», –сказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

