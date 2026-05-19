В Ярославской области в аварии погиб пассажир «Ягуара»

Один человек погиб, один пострадал в варии под Ярославле. ФОТО: Госавтоинспекция Ярославской области

Ночью 19 мая в Ростовском районе на дороге Петровское – Воронино – Горки произошло ДТП, в котором разбился человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 27-летний водитель «Ягуара» утратил контроль над машиной, когда входил в поворот на грунтовой дороге. Автомобиль занесло, он вылетел в кювет и опрокинулся. На месте аварии погиб пассажир, ровесник водителя. Еще одного пассажира, 26-летнего мужчину, госпитализировали в больницу.

Водитель утратил контроль над машиной, когда входил в поворот. ФОТО: Госавтоинспекция по Ярославской области

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен