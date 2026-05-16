В Ярославле пропала 16-летняя девушка

Девушку не могут найти третий день. Фото: ЯрСпас, ВК

16-летняя Влада Свистула пропала 13 мая - она живет во Фрунзенском районе областного центра.

На вид девушке 17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, чёрные волосы ниже плеч, карие глаза. Особые приметы: пирсинг нижней губы, татуировки на правой руке и чуть ниже шеи.

Была одета: чёрная толстовка с капюшоном, чёрные широкие джинсы с белым принтом сзади, чёрные кроссовки. С собой у Влады была серая сумка.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей девушки, просят сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 (с сотового телефона) - Полиция, 8 (910)964-08-38 - горячая линия ЯрСпас.