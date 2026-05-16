НовостиОбщество16 мая 2026 13:11

Ярославские ветераны СВО соревновались в рыболовном спорте в Угличе

20 спортсменов приехали из соседней Костромской области
Георгий БРИНЧУК
В состязаниях участвовали ветераны СВО.

Фото: Правительство Ярославской области.

Состязания прошли в Угличе на Волге. Бойцы ловили рыбу на поплавок и фидер.

В областном правительстве сообщили, что в нашем регионе рыболовным спортом занимаются более 500 человек. Соревнования проводятся регулярно, а наши спортсмены занимают лидирующие места на чемпионатах страны.

Победителей соревнований определяли путем взвешивания добытой рыбы. На крючок попались голавль, ерш, подлещик, окунь, густера и плотва. Лучшим по ловле на фидер стал Максим Сазонов, на поплавочную удочку – Михаил Юров.