НовостиОбщество15 мая 2026 9:32

Ярославские приставы помогли пенсионерке и ее внукам вселиться в комнату, которую 10 лет не освобождал арендатор

Полина ВАЧНАДЗЕ
Спустя 10 лет жилец все же освободил помещение. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ярославские приставы помогли пенсионерке и ее внукам заселиться в их комнату, которую 10 лет "оккупировал" арендатор с сожительницей. Коммуналку пара не оплачивала, деньги за съем хозяйке жилья не переводила.

Жилье в Красноперекопском районе Ярославля пенсионерка и ее внуки получили в наследство от мужа и деда. Женщина решила найти квартирантов, но нарвалась на очень наглого жильца.

"Заселившись, он перестал производить положенные выплаты и впускать собственницу в квартиру. Мужчина создал женщине препятствия в проживании и пользовании жилым помещением. Гражданка обратилась в суд, ее требования были удовлетворены", - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

На выселение приставы поехали вместе с участковым полиции. Поняв, что выселения не избежать, мужчина и его сожительница освободили помещение. На входной двери сразу сменили замок, ключи от него получили все собственники.

