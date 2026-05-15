В Рыбинске назвали территорию-лидера в голосовании по благоустройству

На данный момент в голосовании по благоустройству лидирует парк Фейгина.

За три недели, что длится голосование по благоустройству городских территорий, в нем приняли участие 23,5 тысячи рыбинцев. Это больше, чем за весь прошлогодний период, отмечают в администрации.

На данный момент лидирует парк Фейгина, на втором месте - парк Трудовой доблести на проспекте Ленина, на третьем - набережная в Волжском.

"Второе и третье места обязательно отметим - программа устроена так, что чем больше голосов, тем больше финансирование. Рыбинск уже показал отличную динамику, и сбавлять темпы мы не намерены", - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Голоса распределены пока так:

- Парк имени Фейгина - 7674,

- Парк Трудовой доблести на проспекте Ленина (от "Авиатора" до ул. Зои Космодемьянской) с установкой стелы "Город трудовой доблести" - 5985,

- Набережная в микрорайоне Волжском - 2940,

- Парковая зона на проспекте Генерала Батова - 2532,

- Парковая зона у памятника "Самолёт Ту-104А" на Скомороховой горе - 1923,

- Парковая зона у ДК "Слип" - 1668,

- Димитровский парк - 703,

- Зеленая зона в районе домов 29-31 по ул. Чебышева - 316.

Принять участие в голосовании могут все рыбинцы от 14 лет. Ознакомиться с проектами благоустройства и сделать свой выбор можно на сайте clck.ru/3TCrNi.

