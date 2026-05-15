Ярославские приставы не могут арестовать у многодетной семьи единственную машину

У многодетных теперь не смогут арестовать автомобиль, если он является единственным транспортным средством в семье. Нововведение стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон.

"Федеральный закон расширил перечень видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Кроме машины, аресту не подлежат земельные участки, полученные должником в рамках социальной поддержки многодетных семей, его доля в праве на такую землю", - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Исключение составляют случаи, когда имущество является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством может быть обращено взыскание.

