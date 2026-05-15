В лесах Ярославской области пройдут субботники

В ярославских лесах пройдут субботники.

В Ярославской области стартовала ежегодная акция "Очистим лес от мусора". К ней уже присоединились жители Некоузского, Пошехонского, Любимского и Даниловского округов - они собрали в лесах и вывезли около 30 кубометров мусора. На очереди Борисоглебский округ. Здесь акция пройдет в субботу, 16 мая.

"В прошлом году в акции приняли участие более 850 человек, которые ликвидировали около 70 лесных свалок. Общий объем собранного мусора – примерно 500 кубометров", - сказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

Принять участие в акции могут все желающие, информацию о датах и местах проведения субботников можно уточнить в лесничествах.

Жителям региона напомнили, что штраф за организацию свалки составляет от 2 до 250 тысяч рублей.

