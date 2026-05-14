В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Опасность БПЛА объявили в Ярославской области.

В Ярославской области ночью 14 мая объявили режим беспилотной опасности.

"Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами", - написал губернатор региона Михаил Евраев.

Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

