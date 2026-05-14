Ярославским многодетным семьям пообещали сделать дорогу к участкам

Не каждый доберется по этой дороге до участка. Фото: Народный фронт Ярославль.

Участки в Марьино три года назад получили 40 семей, но строиться начали только три из них. А все потому, что нет дороги. Люди пожаловались на прямую линию с главой государства и в Народный фронт.

Один из тех, кто все же начал возводить дом, рассказал, что обычная доставка материалов из города стоит три тысячи рублей, но приходится нанимать полноприводной манипулятор, который может добраться до места по грязи, за 15 тысяч. Спецтехника по карману не каждому.

В администрации округа представителям президентского движения пообещали до 25 мая разработать сметную документацию на капремонт. После проверки в "Яргосстройэкспертизе" подадут в профильное министерство заявку на выделение средств.