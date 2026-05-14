Жительница Ярославля вырвала соседке клок волос на мусор у двери

Жительница Ярославля подала иск в суд на соседку, которая по время драки оставила ее с лысиной.

Конфликт между двумя женщинами начался еще в январе 2023 года, но в "острую фазу" перешел 21 мая 2025-го. В этот день ответчица в очередной раз высказала свои претензии по поводу мусора, который соседка, по ее мнению, регулярно оставляет под ее входной дверью. Разговор перерос в драку.

"Ответчица вырвала у истицы прядь волос, причинив телесные повреждения и образовав залысину размером 8 на 4 сантиметра", - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Свидетелем этой стычки стала несовершеннолетняя дочь потерпевшей. Поэтому ее мать просила суд взыскать с соседки не только те деньги, что были потрачены на лечение, но и требовала возместить расходы на психолога для дочки.

По словам ответчицы, именно истица спровоцировала драку, первой вцепившись ей в волосы, поэтому пришлось защищаться. Женщина утверждала, что девочка довольно спокойно наблюдала за происходящим, не плакала и не дрожала, а снимала все на телефон. Поэтому расходы на услуги психолога ответчица посчитала не рациональными.

Суд исследовал все представленные сторонами доказательства. Было просмотрено видео, снятое ребенком, изучено заключение судебно-медицинской экспертизы и справка от психолога, который зафиксировал посттравматическое состояние, выслушана сама девочка. В итоге суд пришел к выводу, что ответчик умышленно причинила истице телесные повреждения, которые вызвали физические и нравственные страдания.

В пользу пострадавшей стороны взыскали чуть больше 20 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба, 60 тысяч составила компенсация морального вреда женщине, оставшейся без волос, и 25 тысяч - ее дочери.

Решение суда в законную силу не вступило.

