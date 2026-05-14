В Ярославле планируют оцифровать Тверицкое кладбище

В Ярославле собираются оцифровать Тверицкое кладбище. Поиск подрядчика, который выполнит эту работу, уже начался на портале Госзакупок. Начальная стоимость контракта - 240 тысяч рублей.

По договору, подрядчик должен будет собрать данные о местах захоронений, выявить бесхозные и неучтенные могилы, а также обозначить свободную территорию. Исполнитель обязан сделать две фотографии каждого захоронения, указать фамилию, имя и отчество умершего, даты его рождения и смерти, номер сектора, номер места захоронения и его размер, а также географические данные могилы.

Кроме того, необходимо классифицировать каждый участок. Захоронения могут быть семейные, родственные, одиночные, почетные, воинские и вероисповедальные.

На все работы с моменты заключения контракта дается 45 дней.

В Ярославле уже оцифрованы Леонтьевское, Осташинское, Норское, Игнатовское и Селифонтовское кладбища.

