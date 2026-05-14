В Ярославской области полицейские задержали 77-летнего рыбака-браконьера

В Ярославской области в мае поймали несколько рыбаков-браконьеров. Фото: УМВД по Ярославской области.

В деревне Ханькино Гаврилов-Ямского района полицейские задержали 77-летнего рыбака-браконьера. На реке Которосль во время нереста он на спиннинг с сетью ловил рыбу - поймал девять лещей и одну плотву. Ущерб оценили в девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

В этом месяце полицейские поймали браконьеров в Угличском, Ростовском и Пошехонском районах. В Угличе двое мужчин сетью выловили судаков, лещей и стерлядь.

Полиция напоминает, что во время нереста действуют ограничения. Запрещено рыбачить с сетями и электроудочками.

