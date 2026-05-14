Ярославские женщины стали меньше рожать

В Ярославской области за последние годы снизилась рождаемость. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия" со ссылкой на главного врача областной детской клинической больницы Сергея Кирдянова. Статистику за 2017 и 2025 годы он привел на заседании комитета региональной Думы по здравоохранению.

По словам медика, число детей от 0 до 17 лет уменьшилось на 6,1 тысячи человек, а количество родов - с 13 470 до 7 935, то есть чуть больше, чем в полтора раза. При этом сократилось число женщин детородного возраста.

"Обратите внимание на количество родов в 2025 году. Так вот, в 2026-м их будет еще ниже. По нашим оценкам, где-то чуть менее чем на тысячу, чуть более чем на 500, - сказал Сергей Кирдянов.

Специалист отметил, что такая тенденция характерна не только для нашего региона - она наблюдается по всей стране.

