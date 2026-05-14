Ярославца посадили на 5,5 лет за покушение на сбыт наркотиков

31-летнйи ярославец сел на 5,5 лет за покушение на сбыт наркотиков.

31-летнего жителя Ярославля приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима за покушение на распространение наркотиков. Ранее мужчина уже был судим за кражу.

Следствие и суд установили, что в январе этого года ярославец получил от неизвестного человека запрещенный препарат весом 108,901 грамма. Наркотик он должен был разложить по тайникам, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

"Приговор еще не вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

