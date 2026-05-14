В Ростове Великом установят фонтан с музыкой и подсветкой

В сквере "Люкс" Ростова Великого сделают фонтан с музыкой и подсветкой. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

Глава Ростовского округа Андрей Шатский ответил на вопросы горожан о работах в сквере "Люкс". Сейчас здесь идет расчистка пруда и ростовцы интересуются, для чего она проводится на территории, которую совсем недавно привели в порядок.

"Ответ прост: совсем скоро здесь появится высокотехнологичный фонтан с музыкой и ночной подсветкой", - написал Андрей Шатский на своей странице ВКонтате.

Также будут очищены пруды в сквере на улице Моравского и в Комсомольском парке. Дно укрепят гравийной крошкой для долговечности.

