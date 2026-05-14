Ярославский УФАС может оштрафовать компанию за копирование упаковок сухариков

В действиях компании, выпускающей снеки, заметили признаки недобросовестной конкуренции. Фото: Иван ВИСЛОВ.

Ярославское УФАС признало компанию, которая скопировала внешний вид упаковок сухариков "777", виновной в недобросовестной конкуренции. Поводом стало заявление "ПО "Снэк" - они обнаружили на рынке товар, который внешне был не отличим от их собственного.

"Ответчик незаконно использовал имитацию внешнего вида упаковки сухариков конкурента. Нарушение выразилось в копировании элементов оформления прозрачных пластиковых лотков со вкусами "красная икра" и "чеснок", включая цветовую гамму, шрифтовое исполнение, композиционное расположение изображений продуктов и информации для потребителей", - сказали в Управлении.

Оригинальный дизайн упаковки был разработан заявителем еще в 2017 году, и к моменту появления бренда конкурентов уже был хорошо известен. В качестве доказательства также были приведены результаты опроса, проведенные АО "ВЦИОНМ". Больше 80% респондентов сочли, что упаковки схожи.

Заявители также предоставили доказательства негативных последствий от появления на рынке схожего по виду товара. Появление имитации привело к снижению цен на оригинальную продукцию, а затем - к полному ее вытеснению из ассортимента как минимум одной торговой сети.

Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства и наложении оборотного штрафа.

