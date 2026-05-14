В суд направили дело о ДТП, в которое попали ярославские паломники

Дело о ДТП с ярославскими паломниками отправили в суд. ФОТО: Северо-Западная транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура направила в суд о ДТП на железнодорожном переезде в Ленинградской области, в которое попали паломники из Тутаева.

По версии следствия, 4 августа 2025 года водитель автобуса, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но остановить состав не успел.

В автобусе находились 37 туристов из Ярославской области, они ехали из Карелии в монастырь Александра Свирского.

"В результате столкновения один пассажир погиб, восемь человек получили тяжкий вред здоровью", - сказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен