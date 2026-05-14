Волжский мост Рыбинска перекроют на три дня с 16 мая

С полуночи 16 мая до 5 утра 19 мая в Рыбинске закроют для проезда Волжский мост. Здесь будут менять верхний слой асфальта: зимой его положили временно, чтобы быстрее открыть двустороннее движение.

"В рамках подготовки перекрытия движения транспорта по мосту будет выполнен ямочный ремонт на проблемных участках левобережья. В том числе, на дамбе. По ней пойдет весь автомобильный трафик. На всех въездных дорогах в город будут установлены предупреждающие аншлаги", - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

Как будет ходить общественный транспорт

С 16 по 18 мая от остановки на Бульварной до ТЦ "Космос" пустят бесплатный автобус. Он будет ходить каждые 10 минут.

Автобусы №№8, 11, 29, 8Т будут ездить по левому берегу от моста к Слипу со всеми остановками.

Маршруты №19 и №20 поедут по Заволжью-1, №5 - до поселка ГЭС.

№8Т и №18 по правому берегу поедут только до новой остановки на улице Бульварной, в обратную сторону - по своему маршруту.

