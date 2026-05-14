В ярославскую больницу им.Соловьева поступили три аппарата УЗИ

Три новых аппарата УЗИ купили для больницы имени Соловьева Ярославля.

В больницу имени Соловьева Ярославля поступили три аппарата УЗИ, общая стоимость которых 14,7 миллиона рублей.

Один из аппаратов установлен в приемно-диагностическом отделении больницы вместо устаревшего стационарного. Комплекс экспертного класса с четырьмя датчиками оснащен новейшими технологиями ультразвукового сканирования.

"Техника дает четкое графическое представление исследуемых тканей, что делает его незаменимым, особенно в экстренных ситуациях. Например, при дорожно-транспортных травмах, при падениях с высоты нередко имеют место повреждения живота или груди. Самый быстрый и безопасный метод исключить разрывы органов, внутренние кровотечения – это УЗИ. И даже при переломах конечностей высок риск возникновения тромбов в сосудах, таким пациентам также необходимо ультразвуковое исследование", - говорит главный врач клиники Наталья Даниленко.

Два аппарата направили в службу УЗИ-диагностики. С их помощью можно выполнять манипуляции прямо у постели больного. На одном аппарате исследуют структуры и функции сердца пациентов реанимации и кардиологического отделения. Второй аппарат используют анестезиологи-реаниматологи - он помогает специалистам безопасно устанавливать сосудистые катетеры, повышает точность проведения отдельных видов анестезии.

