Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье14 мая 2026 6:25

В ярославскую больницу им.Соловьева поступили три аппарата УЗИ

Они стоят 14,7 миллиона рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Три новых аппарата УЗИ купили для больницы имени Соловьева Ярославля.

Три новых аппарата УЗИ купили для больницы имени Соловьева Ярославля.

Фото: Правительство Ярославской области.

В больницу имени Соловьева Ярославля поступили три аппарата УЗИ, общая стоимость которых 14,7 миллиона рублей.

Один из аппаратов установлен в приемно-диагностическом отделении больницы вместо устаревшего стационарного. Комплекс экспертного класса с четырьмя датчиками оснащен новейшими технологиями ультразвукового сканирования.

"Техника дает четкое графическое представление исследуемых тканей, что делает его незаменимым, особенно в экстренных ситуациях. Например, при дорожно-транспортных травмах, при падениях с высоты нередко имеют место повреждения живота или груди. Самый быстрый и безопасный метод исключить разрывы органов, внутренние кровотечения – это УЗИ. И даже при переломах конечностей высок риск возникновения тромбов в сосудах, таким пациентам также необходимо ультразвуковое исследование", - говорит главный врач клиники Наталья Даниленко.

Два аппарата направили в службу УЗИ-диагностики. С их помощью можно выполнять манипуляции прямо у постели больного. На одном аппарате исследуют структуры и функции сердца пациентов реанимации и кардиологического отделения. Второй аппарат используют анестезиологи-реаниматологи - он помогает специалистам безопасно устанавливать сосудистые катетеры, повышает точность проведения отдельных видов анестезии.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен