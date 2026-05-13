В Рыбинске временно изменятся несколько автобусных маршрутов

Автобусы временно изменят маршруты. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что автобус № 5 «Железнодорожный вокзал - Микрорайон ГЭС-14» будет ходить от остановки «Микрорайон ГЭС-14» до конечного остановочного пункта «Почта» (со стороны моста). В обратную сторону аналогичным маршрутом с отправлением от остановочного пункта «Почта», расположенного в районе д. № 26 по улице Рыбинской.

Автобусные маршруты (кольцевые) № 8 «Соборная площадь - Улица Каляева», № 11 «Соборная площадь - Улица Каляева» и № 29 «Железнодорожный вокзал - Сады «Дружба» будут начинать движение от остановочного пункта «Почта», расположенного в районе дома № 26 по улице Рыбинской и заканчивать на временном остановочном пункте «Почта» со стороны дома № 8 по улице Правды.

Автобусный маршрут (кольцевой) № 19 «Соборная площадь - Улица Тарасова» будет начинать движение от остановочного пункта «Почта» на улице Бадаева и проследуют по маршруту до остановочного пункта «Почта» (со стороны моста).

Автобус (кольцевой) № 20 «Улица Максима Горького - Костромская улица» будет начинать движение от остановочного пункта «Почта», расположенного в районе дома № 26 по улице Рыбинской, и проследуют по маршруту до остановочного пункта «Почта» на улице Бадаева.

Автобусный маршрут № 18 «Троллейбусный парк - Слип» будет осуществлять движение до конечного остановочного пункта «Соборная площадь», расположенного со стороны д. № 1 по улице Крестовой.

Автобусный маршрут № 8т «Троллейбусный парк — Слип». Часть автобусов будет осуществлять движение до конечного остановочного пункта «Соборная площадь», расположенного со стороны д. № 1 по улице Крестовой. Другая часть автобусов будет начинать движение от остановочного пункта «Почта», расположенного в районе дома № 26 по улице Рыбинской и заканчивать на временном остановочном пункте «Почта» со стороны дома № 8 по улице Правды.

Маршруты изменятся с 16 по 19 мая. Это связано с ремонтом и закрытием движения транспорта по мосту через Волгу.