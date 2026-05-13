НовостиОбщество13 мая 2026 15:02

Борщевик на обочинах ярославских дорог будут травить до конца лета

За три года площадь зараженных территорий уменьшилась незначительно
Георгий БРИНЧУК
Фото: Правительство Ярославской области.

Борщевик Сосновского по-прежнему растет вдоль трасс. В областном правительстве сообщили, что оптимальные результаты по уничтожению опасного сорняка достигнуты в Рыбинском, Ярославском и Переславль-Залесском округах. К этой работе привлекают владельцев участков, используют системы автоматической фиксации нарушений. Только в прошлом году сумма штрафов превысила 66 миллионов рублей. В случае полного бездействия со стороны владельцев участки могут изъять через суд.

Нынче обработают 3900 гектаров. Первый этап включает смешанную обработку и будет завершен до 1 июля. А косить борщевик будут до конца лета.