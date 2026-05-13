За плохие дороги ярославских чиновников пообещали увольнять

В областном правительстве сообщили о внедрении многоуровневого контроля за гарантийными дорогами. Сначала представители муниципалитетов сами осматривают отремонтированные трассы и улицы. Затем на объекты выезжает группа ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

- Если при повторной проверке обнаруживаются нарушения, которые местные власти не нашли или проигнорировали, это повлияет на оценку работы ответственных сотрудников – вплоть до кадровых решений, - заявил глава региона Михаил Евраев.

За последние годы в области привели в порядок 2100 километров дорог. Контроль за соблюдением гарантийных обязательств позволит максимально продлить срок службы покрытия без бюджетных затрат поскольку нарушения подрядчики устраняют за свой счет. На данный момент зафиксировано более 300 недостатков.