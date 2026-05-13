Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 14:56

За плохие дороги ярославских чиновников пообещали увольнять

Проверка качества будет проводиться на нескольких уровнях
Георгий БРИНЧУК
Качество дорог проконтролируют дважды.

Качество дорог проконтролируют дважды.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили о внедрении многоуровневого контроля за гарантийными дорогами. Сначала представители муниципалитетов сами осматривают отремонтированные трассы и улицы. Затем на объекты выезжает группа ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

- Если при повторной проверке обнаруживаются нарушения, которые местные власти не нашли или проигнорировали, это повлияет на оценку работы ответственных сотрудников – вплоть до кадровых решений, - заявил глава региона Михаил Евраев.

За последние годы в области привели в порядок 2100 километров дорог. Контроль за соблюдением гарантийных обязательств позволит максимально продлить срок службы покрытия без бюджетных затрат поскольку нарушения подрядчики устраняют за свой счет. На данный момент зафиксировано более 300 недостатков.