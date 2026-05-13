НовостиПроисшествия13 мая 2026 14:03

В Ярославле горели две заброшки

Пожарные не исключают, что аварийные дома подожгли
Георгий БРИНЧУК
Пожарные не исключают, что дома подожгли.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Оба пожара случились 12 мая. На улице Белинского произошел пожар на втором этаже ранее горевшего здания. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через две минуты после поступления сигнала. Пожар тушили 13 пожарных, которые прибыли на трех машинах. Никто не пострадал. Повреждены две комнаты и коридор на площади 40 квадратных метров.

Спустя два часа пожарные расчеты выехали по сообщению о возгорании в расселенном многоквартирном доме на улице Радищева. Здесь пожар ликвидировали 18 спасателей, прибывшие на четырех машинах. Пострадавших тоже нет. На общей площади 60 квадратных метров огнем повреждены две комнаты и коридор, а также чердачное помещение.

Все обстоятельства произошедших пожаров устанавливают дознаватели МЧС России. Специалисты не исключают в обоих случаях поджоги.