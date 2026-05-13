Праздник для выпускников педклассов прошел в Ярославле

Педагогические профессии выбрали более чем 200 одиннадцатиклассников и их наставников. Их и чествовали на празднике.
В областном правительстве сообщили, что выпускники, успешно завершившие обучение в психолого-педагогических классах, получили сертификаты. Абитуриентам, поступающим в ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, наличие таких сертификатов при прочих равных условиях прибавит два балла за индивидуальные достижения.
Поздравили и наставников юных педагогов: около 40 учителей получили благодарственные письма.