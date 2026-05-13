Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 13:57

Праздник для выпускников педклассов прошел в Ярославле

Еще до ЕГЭ им вручили сертификаты, добавляющие баллы при поступлении
Георгий БРИНЧУК
Чествовали не только будущих педагогов, но и их наставников.

Чествовали не только будущих педагогов, но и их наставников.

Фото: Правительство Ярославской области.

Педагогические профессии выбрали более чем 200 одиннадцатиклассников и их наставников. Их и чествовали на празднике.

В областном правительстве сообщили, что выпускники, успешно завершившие обучение в психолого-педагогических классах, получили сертификаты. Абитуриентам, поступающим в ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, наличие таких сертификатов при прочих равных условиях прибавит два балла за индивидуальные достижения.

Поздравили и наставников юных педагогов: около 40 учителей получили благодарственные письма.