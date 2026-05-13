В Ярославле подросток наворовал в магазинах шоколада на 26 тысяч

Часть похищенного вор съел. Фото: Георгий БРИНЧУК.

В полицию Ленинского района поступило два заявления от представителей магазинов о том, что в торговых помещениях на ул. Кудрявцева и ул. Белинского кто-то украл шоколада на сумму более 26 тысяч рублей.

Оперативники задержали 16-летнего парня. Он признался, что собирал сладости в рюкзак и незаметно выносил из торгового зала. Часть похищенного впоследствии он продал, кое-что съел, а все оставшееся у него изъяли.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено дело о краже. Подозреваемый под подпиской о невыезде.