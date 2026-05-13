На Пятерке в Ярославле подожгли два расселенных дома

В Ярославле горели расселенные дома.

С разницей в два часа на Пятерке в Ярославле горели два расселенных дома.

Сначала спасателей вызвали на пожар в двухэтажке на улице Белинского. Огонь, который тушили 13 человек, повредил две комнаты и коридор на площади 40 квадратных метров. Никто не пострадал.

На тушение дома на улице Радищева направили 18 спасателей. Пострадавших нет, выгорели комнаты, коридор и чердак.

«Все обстоятельства произошедших пожаров устанавливают дознаватели МЧС России. Специалисты не исключают в обоих случаях заносы открытого источника огня (поджоги)», - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

