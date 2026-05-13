Ярославцу, который ножницами порезал покупательницу в магазине, дали три года

Дебошир из магазина получил три года строгого режима. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Красноперекопский районный суд признал 39-летнего ярославца виновным в хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

В январе этого года пьяный мужчина зашел в сетевой магазин и, на почве внезапно возникшей агрессии, уронил стоящий у касс стеллаж с товаром. Затем он схватил ножницы и порезал ими 55-летнюю покупательницу, которая случайно попалась ему под руку. Женщина сумела вырваться, дебошира скрутили другие посетители и вызвали полицию.

«Жителю Ярославля назначено наказание в виде тех лет колонии строгого режима», - сказали в пресс-службе прокуратуры региона. – «В пользу потерпевшей было взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда».

На свободе мужчина провел совсем мало времени: из мест не столь отдаленных он вернулся только осенью 2025 года. Ярославец не раз был судим за разные преступления, в том числе и тяжкие.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен