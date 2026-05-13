Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье13 мая 2026 10:21

Что делать, если впился клещ: как не подхватить инфекцию

Медики рассказали, что нужно срочно предпринять, если заметили на теле клеща
Полина ВАЧНАДЗЕ
Как действовать, если укусил клещ.

Как действовать, если укусил клещ.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ярославская область вошла в перечень территорий с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Как снизить этот риск, рассказал телеканал «Саратов 24».

Нужно совершить пять действий, если обнаружили присосавшегося кровопийцу.

Сначала извлеките клеща. Сделать это желательно медицинским пинцетом. Не надавливайте на брюшко, а то в рану может попасть опасная слюна.

Обработайте место укуса йодом, перекисью водорода или хлоргексидином. После процедуры вымойте руки с мылом.

Сдайте клеща на исследование и сами обратитесь к врачу, чтобы сдать анализы на возможные инфекции.

Наблюдайте за своим самочувствием. Если повысилась температура, появилась ломота в теле, головные боли и покраснения на месте укуса, обращайтесь к врачу.

По возможности сделайте прививку от клещевого энцефалита.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен