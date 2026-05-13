Что делать, если впился клещ: как не подхватить инфекцию

Ярославская область вошла в перечень территорий с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Как снизить этот риск, рассказал телеканал «Саратов 24».

Нужно совершить пять действий, если обнаружили присосавшегося кровопийцу.

Сначала извлеките клеща. Сделать это желательно медицинским пинцетом. Не надавливайте на брюшко, а то в рану может попасть опасная слюна.

Обработайте место укуса йодом, перекисью водорода или хлоргексидином. После процедуры вымойте руки с мылом.

Сдайте клеща на исследование и сами обратитесь к врачу, чтобы сдать анализы на возможные инфекции.

Наблюдайте за своим самочувствием. Если повысилась температура, появилась ломота в теле, головные боли и покраснения на месте укуса, обращайтесь к врачу.

По возможности сделайте прививку от клещевого энцефалита.

