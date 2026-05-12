Волковский театр Ярославля награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Указ о награждении театра подписал российский президент. Фото: Правительство Ярославской области.

Высокая награда стала признанием заслуг всех сотрудников, которые сохраняют традиции и одновременно развивают отечественную культуру.

Ранее актрису театра Татьяну Малькову за развитие театрального, музыкального и хореографического искусства удостоили звания «Народный артист Российской Федерации».

В областной администрации дополнили, что наградили не только сотрудников сферы искусства. Знаком отличия «За наставничество» награжден Николай Куликов, директор спортивной школы олимпийского резерва №3 имени Русанова, который воспитал не одно поколение спортсменов, помог молодым специалистам войти в профессию.