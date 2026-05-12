Разбитую дорогу и поврежденный мост починят в Гаврилов-Ямском округе

Дорогу и мост починят в ближайшие дни. Фото: Правительство Ярославской области.

В областное правительство обратились жители округа. Они пожаловались, что пришла в негодность дорога от села Лахость до деревни Рохмала. Также прохудился мост через ручей на въезде в деревню: перекрытия и настил пришли в негодность, проезд грузового транспорта затруднен.

Дорога, как сообщили в областной администрации, была отремонтирована в 2021 году, однако подрядчик свои обязательства выполнил некачественно. Это предприятие признано банкротом, возбуждено уголовное дело, подан иск. Но власти не будут ждать завершения судебных процедур.

Главе округа Алишеру Рустамову поручено оперативно привести дорогу и мост в порядок своими силами. Техника уже сегодня выехала на место. В ближайшие дни проезд должен быть восстановлен.