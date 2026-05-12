НовостиОбщество12 мая 2026 15:33

В Ярославле полицейские проверят водителей мотоциклов и скутеров

В городе и области проводятся профилактические рейды
Георгий БРИНЧУК
Рейды уже начались. Фото: госавтоинспекция Ярославской области.

Госавтоинспекторы будут выявлять и пресекать нарушения Правил дорожного движения среди водителей мотоциклов, скутеров и мопедов. Особое внимание уделяется использованию мотоциклистами защитной экипировки, проблеме управления мототехникой несовершеннолетними лицами, а также безопасному взаимодействию всех участников дорожного движения.

Владельцам техники призывают использовать мотошлемы и специальную защиту, ездить на исправном транспорте и соблюдать правила, а автолюбителям – учитывать, что мотоциклисты более уязвимы.

Родителей попросили не покупать детям мопеды и скутеры, пока те не получат права.