65 ярославцев надолго лишатся прав после празднования

В региональной госавтоинспекции подвели итоги вторых длинны выходных мая. Результаты оказались неутешительными. Полицейские остановили 65 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения; из них пять - повторно.

За пьяную езду водителя могут оштрафовать на 45 тысяч рублей и лишить прав на срок от полутора до двух лет либо подвергнуть его административному аресту.

Повторное совершение подобного грубого нарушения ПДД предусматривает уже уголовную ответственность (часть 1 статьи 264.1 УК РФ): штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, за совершение указанного преступления предусмотрена конфискация транспортного средства. К более строгой ответственности подлежат лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Им грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.