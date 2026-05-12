В Ярославле виновник ДТП заплатит многодетной маме за услуги няни

Услуги няни оплатит водитель. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В августе 2022 года водитель автомобиля Mitsubishi при повороте направо не пропустил женщину и сбил ее, на него составили протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшей.

Мама шестерых детей получила травму колена, которая привела к ограничению подвижности сустава и болезненным ощущениям при ходьбе. Она два месяца не могла отводить детей в школу и секции, гулять, в связи с чем ей потребовались услуги няни. Стоило это более 80 тысяч рублей.

Поправившись, женщина подала на водителя в суд. В областной прокуратуре сообщили, что деньги взыскали с водителя. Решение еще не вступило в силу.