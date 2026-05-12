Выделенная полоса на проспекте Авиаторов в Ярославле заработает с 15 мая

Выделенная полоса на проспекте Авиаторов в Ярославле заработает с пятницы, 15 мая. Об этом сообщили в мэрии города. Автобусы смогут без помех ехать в сторону центра на участке от улицы Красноборской до улицы Дачной.

«Движение общественного транспорта по выделенной полосе необходимо для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности на проспекте», - сказали в администрации.

