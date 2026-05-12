В Ярославле остановится «Театральный поезд»

"Театральный поезд" на два дня остановится в Ярославле.

Ярославль вошел в число городов, где остановится «Театральный поезд».

«Театральный поезд» - масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. В каждом городе-остановке пройдет двухдневный театральный фестиваль со спектаклями, образовательными мероприятиями, мастер-классами и творческими встречами.

В столице Золотого кольца уникальный состав будет находиться 26 и 27 июня. Точную программу опубликуют позже, но известно, что в вагоне-театре покажут спектакли Ярославского театра кукол, а в Доме актера пройдет лекция об ярославских театральных деятелях.

Прибытие поезда совпадет с началом Театральной недели, которая стартует в Ярославле 27 июня и объединит актеров, режиссеров, студентов театральных вузов и зрителей, сказали в правительстве региона.

