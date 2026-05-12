Отопительный сезон в Ярославской области закончен: что изменится в расчетах за электроэнергию?

Это значит, что для домов с электрическим отоплением изменится объем диапазонов потребления электроэнергии.

С октября по апрель жители негазифицированных домов (оборудованных электроотопительными установками) рассчитывались с учетом сезонного коэффициента — по более широким значениям диапазонов. С мая по сентябрь расчет будет проводиться без применения коэффициента. Сейчас в регионе действуют следующие диапазоны:

— I диапазон – до 3 900 кВт*ч включительно

— II диапазон – от 3 901 до 6 000 кВт*ч

— III диапазон – свыше 6 001 кВт*ч

Каждому из диапазонов соответствует свой тариф.

Чтобы избежать неожиданных начислений — убедитесь, что в квитанции за электроэнергию есть информация о наличии в доме электроотопительного оборудования (ЭО).

Если данных нет, направьте в «ТНС энерго Ярославль» онлайн или очно следующие документы:

— заявление и согласие на обработку персональных данных;

— копию документа, удостоверяющего личность;

— копию документа, подтверждающего право собственности на жилой и (или) садовый дом (выписку ЕГРН);

— справку об отсутствии центрального газоснабжения;

— копию или оригинал технического паспорта на объект недвижимости.

Энергетики рекомендуют своевременно передавать показания приборов учета и контролировать уровень потребления, чтобы избежать дополнительных расходов. Быстро и удобно передать показания можно на сайте, в личном кабинете, в мобильном приложении или направить СМС-сообщение по номеру: +7 (903) 797-60-40 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика.