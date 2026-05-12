T2 подготовила сеть Ярославской области к сезону прогулок и путешествий

T2 подготовила сеть Ярославской области к летнему сезону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К сезону летних прогулок по городским улицам и скверам компания повысила качество связи в Ярославле, Рыбинске и Данилове, а для любителей загородного отдыха и туризма – усилила покрытие в популярных локациях и вдоль федеральной трассы М-8 «Золотое кольцо».

В Ярославле модернизация затронула самые востребованные места летнего притяжения: Волжскую набережную, улицу Советскую, проспект Ленина, а также центральные скверы и парки. Дополнительно компания повысила емкость сети на транспортной магистрали города – Ленинградском проспекте. В Рыбинске качество связи улучшилось на Волжской набережной, улице Крестовой и проспекте Ленина. В Данилове – на улице Ленина и расположенном на ней Даниловском променаде, на Соборной и Советской площадях, включая исторические торговые ряды и центральный сквер. А вместе с этим – на улицах Шарохина, Володарского и Волгоградской.

Кроме того, оператор усилил сигнал в туристических точках: селе Великое Гаврилов-Ямского района, комплексе «Мышкино Подворье» и селе Юхоть Мышкинского района, а также в поселке Октябрь Некоузского района. Дачники и любители отдыха на свежем воздухе оценят стабильную связь, которая появилась еще в трех населенных пунктах – деревне Щелканка Переславского района, поселке Рощино Даниловского района и СНТ «Строитель» Ростовского района. Чтобы путешественники оставались на связи в дороге, инженеры повысили стабильность работы сети вдоль трассы М-8 «Золотое кольцо» и в прилегающих к ней населенных пунктах Ростовского, Переславского и Даниловского районов.

– Лето – время активности на свежем воздухе: ярославцы больше гуляют, многие уезжают на природу или в путешествия по родной области. Наша задача – чтобы абоненты оставались на связи везде, где им нужно. Проведенные работы позволили повысить пропускную способность сети в популярных локациях городов, а также усовершенствовать покрытие T2 в туристических точках и вдоль автотрасс, – рассказал директор ярославского филиала T2 Евгений Чалов.

Также мобильный оператор напоминает, что в регионе могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся в целях безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора.

